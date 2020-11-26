HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

26.11.2020 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 87 kaçak cep telefonu, 3280 kaçak puro, 400 paket kaçak sigara ve 76 paket pipo tütünü ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri üç ayrı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı.

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 87 kaçak cep telefonu, 3280 kaçak puro, 400 paket kaçak sigara ve 76 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri üç ayrı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis 87 kaçak cep telefonu, 3280 kaçak puro, 400 paket kaçak sigara ve 76 paket pipo tütünü ele geçirdi. Polis olayla ilgili yaşı küçük 3 zanlı yakaladı. Zanlılar çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.

Adana’da kaçakçılık operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Uzmanı açıkladı: Depremde hayat kurtarıyorUzmanı açıkladı: Depremde hayat kurtarıyor
Açıköğretim sınavları başlıyor!Açıköğretim sınavları başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 26 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

15 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Polis, telefon hırsızını terliğinden yakaladı

Polis, telefon hırsızını terliğinden yakaladı

Uzmanı açıkladı: Depremde hayat kurtarıyor

Uzmanı açıkladı: Depremde hayat kurtarıyor

İSKİ su kesintisi 26 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

26 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Sayısal Loto sonuçları 25 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 25 Kasım Sayısal Loto sonuçları

83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

Meteoroloji'den yağış ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.