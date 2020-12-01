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Adana’da kaçakçılık operasyonu

01.12.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da yapılan kaçakçılık operasyonunda 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildiAdana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı.

Adana’da yapılan kaçakçılık operasyonunda 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Kaçak ürün taşıdığından şüphelenilen 5 araç durdurulup arama yapıldı. Aramalarda 910 paket kaçak sigara, 950 kaçak puro, 16 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana’da kaçakçılık operasyonu

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