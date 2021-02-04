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Adana’da kaçakçılık operasyonu

04.02.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Adana polisi 7 bin 200 adet doldurulmuş kaçak sigara, bin 250 paket kaçak sigara, 240 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 750 litre kaçak etil alkol, 4 litre içki yapımında kullanılan kaçak aroma ve 400 litre sahte içki ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı ve sahte içki satışını önlemek amacıyla 4 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında 7 bin 200 adet doldurulmuş kaçak sigara, bin 250 paket kaçak sigara, 240 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 750 litre kaçak etil alkol, 4 litre içki yapımında kullanılan kaçak aroma, 400 litre sahte içki, bin 200 cinsel kaçak ürün ve 14 kaçak cep telefonu ele geçirdi.Operasyonlarda 7 zanlı gözaltına alındı.

Adana polisi 7 bin 200 adet doldurulmuş kaçak sigara, bin 250 paket kaçak sigara, 240 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 750 litre kaçak etil alkol, 4 litre içki yapımında kullanılan kaçak aroma ve 400 litre sahte içki ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı ve sahte içki satışını önlemek amacıyla 4 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında 7 bin 200 adet doldurulmuş kaçak sigara, bin 250 paket kaçak sigara, 240 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 750 litre kaçak etil alkol, 4 litre içki yapımında kullanılan kaçak aroma, 400 litre sahte içki, bin 200 cinsel kaçak ürün ve 14 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonlarda 7 zanlı gözaltına alındı.

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