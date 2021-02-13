HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

13.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisi özel eğitimli köpek Tiryaki ile bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 500 paket elektronik sigara kartuşu, 400 puro, 20 kilogram nargile tütünü ile battaniyeye sarılmış 52 cep telefonu ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent girişindeki polis kontrol noktalarında yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı.

Adana polisi özel eğitimli köpek Tiryaki ile bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 500 paket elektronik sigara kartuşu, 400 puro, 20 kilogram nargile tütünü ile battaniyeye sarılmış 52 cep telefonu ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent girişindeki polis kontrol noktalarında yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı. Durdurulan yolcu bir yolcu otobüsünde, özel eğitimli köpek ‘Tiryaki’ ile arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 500 paket elektronik sigara kartuşu, 400 puro, 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca aramalarda, çanta içerisindeki battaniyeye sarılmış gümrük kaçağı 52 cep telefonu bulundu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’da kaçakçılık operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesinCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin
Cuma suresinin meali ve faziletiCuma suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astı

Kahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan dönemi, dizi oluyor

Gaffar Okkan dönemi dizi oluyor

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var

75 yıllık bakkalcı böyle sitem etti: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor

Böyle sitem etti: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor

Otobüste 2 yolcuda koronavirüs çıktı! İki şoför ve tüm yolcular karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.