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Adana’da kaçakçılık operasyonu

05.03.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Adana’da 3 ayrı adrese yapılan baskında sahte içki, kaçak akaryakıt ve kaçak nargile tütüne ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri il genelinde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı.

Adana’da 3 ayrı adrese yapılan baskında sahte içki, kaçak akaryakıt ve kaçak nargile tütüne ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri il genelinde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda, Reşatbey Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde, Hadırlı Mahallesi’nde bulunan içki imalathanesi olarak kullanılan bir ikamet ve kaçak akaryakıt naklinde kullanılan bir araçta yapılan aramalarda, 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 432 litre sahte içki, 185 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Olayların şüphelisi 3 şahıs gözaltına alındı.

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