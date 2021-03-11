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Adana’da kaçakçılık operasyonu

11.03.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisin yaptığı operasyonda 2 bin 446 kaçak puro, bin 70 paket kaçak sigara, bin 470 paket elektronik sigara kartuşu, 26 kilo, kaçak nargile tütünü ve 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı.

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 2 bin 446 kaçak puro, bin 70 paket kaçak sigara, bin 470 paket elektronik sigara kartuşu, 26 kilo, kaçak nargile tütünü ve 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis 2 bin 446 kaçak puro, bin 70 paket kaçak sigara, bin 470 paket elektronik sigara kartuşu, 26 kilo, kaçak nargile tütünü ve 18 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Olaylarla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu devam ediyor.

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