Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2 milyon 900 bin adet makaron, bin 390 litre sahte içki, bin 600 litre akaryakıt ve 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için yaptığı çalışmada 4 farklı adreste kaçak ve sahte ürünlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında 2 milyon 900 bin kaçak makaron, bin 390 litre sahte içki, bin 600 litre kaçak akaryakıt ve 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

