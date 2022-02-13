Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Adana'da 11 bin 678 paket gümrük kaçağı sigara ile 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 bin 678 paket gümrük kaçağı sigara, 1800 litre kaçak akaryakıt, 645 litre sahte içki, 91 telefon, 12 parça tarihi eser ve 76 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



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