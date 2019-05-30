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Adana’da kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Adana’da sulama kanalında sürüklenen kadın bir vatandaş tarafından çıkartıldı.

Adana’da sulama kanalında sürüklenen kadın bir vatandaş tarafından çıkartıldı. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesinde meydana geldi. Yılmaz Haksever, isimli bir vatandaş motosikletiyle Sarıhamzalı Mahallesinden DSİ’ye ait sulama kanalı kenarındaki yoldan Yenidam Mahallesine doğru ilerlerken kanalda bir kadının sürüklendiğini fark etti. Haksever, hemen motosikletini durdurup kanala atladı. Bir süre kadınla sürüklenen Haksever onu kanal kenarına getirdi. Burada diğer vatandaşların yardımıyla kadın sudan çıkartıldı. Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis kadının ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Kadının Sarıhamzalı Mahallesinden sulama kanalına düştüğü ya da intihar amaçlı sulama kanalına atladığı tahmin ediliyor. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca polis kadının kimliğini belirlemek için de çalışma başlattı.

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu

Adana’da kadın cesedi bulundu
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