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Adana'da kahveye silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

ADANA'da kahvede oturanların üzerine otomobilden ateş açıldı.

Adana'da kahveye silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da kahvede oturanların üzerine otomobilden ateş açıldı. Saldırıda, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi'nde sabah saatlerinde kahvede oturanların üzerine beyaz renkli bir araçtan ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana'da kahveye silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralıAdana'da kahveye silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralıAdana'da kahveye silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

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