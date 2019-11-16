HABER

Adana'da Kalaşnikof ile iş yerlerine ateş eden 4 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:23 | Son Güncelleme

ADANA'da, 2 ayrı iş yerine Kalaşnikof tüfek, tabanca ve av tüfeğiyle ateş açan 4 kişi yakalandı.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 2 ayrı iş yerine Kalaşnikof tüfek, tabanca ve av tüfeğiyle ateş açan 4 kişi yakalandı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafeteryaya otomobilden Kalaşnikof, tabanca ve av tüfekleriyle ateş açıldı. Hızla olay yerinden ayrılan şüpheliler, bu kez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki bir restorana ateş etti. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek otomobilin kiralık olduğunu saptadı. İş yerinin ortaklarından Mehmet Emin Ç.'nin ifadesini alan polis, saldırganları kısa sürede yakaladı. Abdullah Ç. (21), Abit B. (22), Sergen S. (23) ve Hızır Ü. (22) gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahlara da el konuldu.

Şüpheliler sorgularında, Mehmet Emin Ç. ile husumetli olduklarını, sahibi olduğu kafeteryaya gittiklerinde kendilerini iy karşılamadığını, olayı da bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karaköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktıKaraköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Uygulamadan cephanelik çıktıUygulamadan cephanelik çıktı
Yıllardır atıl durumda bulunan hastanenin yıkımına başlandıYıllardır atıl durumda bulunan hastanenin yıkımına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın yedinci kara devriyesi tamamlandı

MSB bu fotoğraflarla duyurdu!

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.