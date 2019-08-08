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Adana’da kalpazan operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 09:11 | Son Güncelleme

Adana’da polis, Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara yönelik yaptığı çalışmada 13 bin 200 lira sahte para ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı.

Adana’da kalpazan operasyonu

Adana’da polis, Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara yönelik yaptığı çalışmada 13 bin 200 lira sahte para ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Polis yaptığı çalışmalarda Yeşilyurt Mahallesi’nde bir otomobilde A.H. ve M.U. isimli şahıslarda sahte para olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis yaptığı baskında zanlıları yakaladı. Yapılan aramada ise 55 adet 200 liralık 13 bin 200 lira tutarında sahte para ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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