Adana'da kamyonet dereye devrildi: 6 yaralı

Adana'da dereye devrilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı.
İsmet Sarı yönetimindeki 44 AZ 775 plakalı kamyonet, Adana-Karataş karayolu Yüzbaşı Mahallesi yakınlarında dereye devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, Can-Kur ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü, Sultan, Burak ve Miraç Sarı, Neslihan ve Sercan Özer, çevredekiler ve ekipler tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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