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Adana'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 23:30 | Son Güncelleme

Adana'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Adana'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da, Evren Ulular'ın kullandığı 01 ANV 90 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Daha sonra yol kenarındaki ağaca çarpan kamyonetteki sürücü Ulular ve araçtaki Ramazan Koyun yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet, trafik ekiplerinin çalışmasının ardından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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2 yaralı adana kamyonet Yüreğir

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