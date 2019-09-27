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Adana'da kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Ceyhan ilçesinde, kamyonetin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kamyonetin duvara çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Abdulbaki Özbay idaresindeki 01 FC 644 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, Toktamış Mahallesi yolunda, önce elektrik direğine ardından bir çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

Sürücü Abdulbaki Özbay ile kamyonetteki Baki Özbay ve Sercan Esen yaşamını yitirdi. Esat Esen ise yaralandı.

Yaralı, kaza yerine çağırılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaymakam Bayram Yılmaz da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu.

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