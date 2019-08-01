Adana'da kamyonet evin bahçe duvarına çarptı

Adana'da bir kamyonet, evin bahçe duvarına çarptı.

Alınan bilgiye göre, C.D. idaresindeki 07 MAR 02 plakalı kamyonet, merkez Seyhan ilçesi Şıh Cemil Caddesi'nde tek katlı bir evin önce bahçe duvarına, ardından da buradaki zeytin ağacına çarparak durabildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada büyük çapta hasar oluştu.

Olay sırasında evde olmayan ve ismi belirtilmeyen ev sahibi ile yakınları duruma tepki gösterdi.

Yapılan hasar tespit çalışmasının ardından sürücü C.D. ifadesi alınmak üzere Hürriyet Polis Merkezine götürüldü.

