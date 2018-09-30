Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi, sürücü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde sokakta oynayan 2 yaşındaki Elanur Tarhan'a Suriyeli Amır H'nin kullandığı 31 MA 3211 plakalı kamyonet çarptı.
Tarhan, kaza yerinde yaşamını yitirdi, kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda aracın sürücüsü Suriyeli Amır H. (24) ve kaza sırasında yanında bulunan Abdulmelik C. (23) ekiplerce yakalandı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen Amır H'nin ifadesinde çocuğa çarptığının farkında olmadığını iddia ettiği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Amır H. tutuklandı, arkadaşı Abdulmelik C. ise serbest bırakıldı.
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