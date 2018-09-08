Adana'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kozan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Esat Bekyiğit idaresindeki 01 AAY 68 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi'nde Çetin Sokak ile Cengiz Topel Sokak kavşağında Kadir Keleş'in kullandığı 01 GZ 097 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçların sürücüleriyle otomobilde bulunan Ayşe Keleş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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