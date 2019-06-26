HABER

Adana'da kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 23:01 | Son Güncelleme

Adana'da kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde aynı istikamete giden 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Girne Köprüsü üzerinde aynı istikamete seyreden Murat A. kontrolündeki 01 HJ 439 plakalı kamyonetle, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Murat A. ile kamyonette bulunan 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan köprü, kamyonetlerin kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Tokat’ta askerlerin erken terhis sevinciTokat’ta askerlerin erken terhis sevinci
Eyfel’in çevresini plaja çevirdilerEyfel’in çevresini plaja çevirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kamyonet Kaza Seyhan yaralı

En Çok Okunan Haberler

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.