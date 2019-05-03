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Adana'da kapkaç anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:07 | Son Güncelleme

Adana'da kapkaç anı güvenlik kamerasında

Adana'da çocuklarıyla birlikte yolda yürüyen Suriyeli bir kadının elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Yüreğir ilçesinde kimliği henüz belirsiz bir kişi, biri bebek arabasında iki çocuğuyla yolda yürüyen Suriye uyruklu olduğu belirtilen kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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