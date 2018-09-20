Adana'da kapkaç iddiası

Adana'da bir kadının içinde cep telefonu ile 300 lirasının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.
Sultan Ceylan (40), merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Baraj Caddesi'nde yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan motosikletli iki kişi, içinde cep telefonu ile 300 lirasının olduğu çantasını omzundan alıp kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgede devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekibi, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, zanlıları 15 dakika içinde olay yerinin yaklaşık 7 kilometre uzağındaki merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.
Motosikleti kullanan F.L. (26) ile çantayı aldığı öne sürülen arkadaşı M.Ç. (18) sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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