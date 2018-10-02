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Adana'da kapkaç iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:44 | Son Güncelleme

Merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta yürüyen genç kızın elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta yürüyen genç kızın elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.E. (15) Tahsilli Mahallesi 2550 sokakta yürüdüğü sırada motosikletle yanına yaklaşan iki kişi, genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri eşkalini belirledikleri zanlıları yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerden birini motosikletle seyir halindeyken fark edip peşine düştü.

Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkına motosikletini bırakıp kaçmaya çalışan Muhammet A. kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de olayın diğer zanlısı Gökhan B'yi yakaladı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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2 zanlı adana cep telefonu kapkaç kız çocuğu Motosiklet

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