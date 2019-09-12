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Adana'da "kapkaç" şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

Adana'da "kapkaç" şüphelisi tutuklandı

Adana'da bir kadının çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde Suriyeli Emira Sabbah’ın (41) içerisinde cep telefonu bulunan çantasının "kapkaç" yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, kadının verdiği eşkal doğrultusunda zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeli şüpheli A.H. (21), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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