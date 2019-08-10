Adana'da kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da iki kadının çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde H.G'nin ve Güney Kuşak Bulvarı'nda S.E'nin çantalarının çalınmasıyla ilgili aranan A.B'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce gözaltına alınan A.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Bu arada, motosiklet sürücüsü V.K. ve A.B'nin, kızıyla kaldırımda yürüyen S.E'yi takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

H.G'nin cep telefonu ile S.E'nin bin 500 lirasının bulunduğu çantalar motosikletli iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınmış, güvenlik kameralarından şüphelilerin V.K. ve A.B. olduğu belirlenmişti.

Motosikleti kullanan V.K, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

