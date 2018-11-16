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Adana'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 12:52 | Son Güncelleme

Pozantı ve Aladağ ilçelerine mevsimin ilk karı düştü

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Pozantı ilçesinde, Kamışlı, Hamidiye, Aşçıbekirli, Yazıcak, Karakışlakçı, Yağlıtaş, Yukarıbelemedik, Dağdibi ve Akçatekir mahallelerine sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

Sürücülerin zor anlar yaşamaması ve mahallelerde kar nedeniyle yolların kapanmaması için Karayolları Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

- Aladağ'da kar

Aladağ ilçesinde de mevsimin ilk karı yağdı.

Hasandede Geçidi'nde karın 10 santimetreyi bulması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

İlçelerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana Aladağ kar yağışı Pozantı

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