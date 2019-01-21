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Adana'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 00:11 | Son Güncelleme

Adana'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 5 kişilik aile belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Karakışlakçı Mahallesi Yastıçayır mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Cebrail Yetkin, eşi ve iki çocuğuyla yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının kapanması üzerine bölgede mahsur kaldı.

Cebrail Yetkin'in yardım istediği köy muhtarı durumu ilçe belediye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine belediye ekipleri iş makineleriyle yolu ulaşıma açıp aileyi kurtardı.

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