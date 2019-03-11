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Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 20:26 | Son Güncelleme

Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla çadır kuran 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alınan ilk bilgiye göre, balık tutmak amacıyla ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahiline giden 5 kişi, bölgede konaklamak amacıyla çadır kurdu.

Gruptakilerden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 5 kişi çadır içinde ölü bulundu.

Yapılan ilk incelemede gruptakilerin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana karbonmonoksit zehirlenme

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