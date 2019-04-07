Adana'da karnaval coşkusu (3)

'PORTAKALLI LEZZETLER YARIŞMASI' YAPILDI

'Nisan'da Adana'da 7'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında, kentteki restoranda, 'Portakallı Lezzetler Yarışması' düzenlendi. Etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Zeydan Karalar, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Kentin en önemli ürünlerinden narenciyenin, Adana'nın sevilen lezzetleriyle buluşturulmasının amaçlandığı ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Portakallı Lezzetler Yarışması'nda, 5 farklı kategoride hazırlanan onlarca yemekler yarıştırıldı.

Beyhan Demirtaş'ın da jüri üyeliği yaptığı yarışmada; 'sıcak yemekler' kategorisinde Mehmet Şahin Olgun, 'soğuk yemekler' kategorisinde Şükran İmral, 'pasta' kategorisinde Vedat Sevgi, 'tatlı' kategorisinde Yusuf Sezer Yüksel ve 'içecek' kategorisinde Yusuf Ekin Dönergüneş birinci oldu.

Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği üyelerinden 4 down sendromlu çocuk ve anneleri, hazırladıkları lezzetlerle yarışmaya katılırken, etkinlikte dernek üyeleri, dans gösterisi de gerçekleştirdi.

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Komisyon Başkanlığı yaptığı yarışmada, kentin en önemli tarım ürünlerinden narenciyeyi Portakal Çiçeği Karnavalı'nda farklı lezzetlerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kentin lezzetlerinin tanıtıldığı stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, etkinliğin Portakal Çiçeği Karnavalı'na farklı güzellik kattığını ve Adana'nın mutfağı ile kültürünü tanıtması bakımından önemli olduğunu belirterek, Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu'na ve yarışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.