HABER

Adana'da karnaval coşkusu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

'PORTAKALLI LEZZETLER YARIŞMASI' YAPILDI 'Nisan'da Adana'da 7'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında, kentteki restoranda, 'Portakallı Lezzetler Yarışması' düzenlendi.

Adana'da karnaval coşkusu (3)

'PORTAKALLI LEZZETLER YARIŞMASI' YAPILDI
'Nisan'da Adana'da 7'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında, kentteki restoranda, 'Portakallı Lezzetler Yarışması' düzenlendi. Etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Zeydan Karalar, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Kentin en önemli ürünlerinden narenciyenin, Adana'nın sevilen lezzetleriyle buluşturulmasının amaçlandığı ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Portakallı Lezzetler Yarışması'nda, 5 farklı kategoride hazırlanan onlarca yemekler yarıştırıldı.
Beyhan Demirtaş'ın da jüri üyeliği yaptığı yarışmada; 'sıcak yemekler' kategorisinde Mehmet Şahin Olgun, 'soğuk yemekler' kategorisinde Şükran İmral, 'pasta' kategorisinde Vedat Sevgi, 'tatlı' kategorisinde Yusuf Sezer Yüksel ve 'içecek' kategorisinde Yusuf Ekin Dönergüneş birinci oldu.
Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği üyelerinden 4 down sendromlu çocuk ve anneleri, hazırladıkları lezzetlerle yarışmaya katılırken, etkinlikte dernek üyeleri, dans gösterisi de gerçekleştirdi.
Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Komisyon Başkanlığı yaptığı yarışmada, kentin en önemli tarım ürünlerinden narenciyeyi Portakal Çiçeği Karnavalı'nda farklı lezzetlerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Kentin lezzetlerinin tanıtıldığı stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, etkinliğin Portakal Çiçeği Karnavalı'na farklı güzellik kattığını ve Adana'nın mutfağı ile kültürünü tanıtması bakımından önemli olduğunu belirterek, Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu'na ve yarışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Adana'da karnaval coşkusu (3)Adana'da karnaval coşkusu (3)Adana'da karnaval coşkusu (3)Adana'da karnaval coşkusu (3)

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık Ünğan öldürüldü (2)Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık Ünğan öldürüldü (2)
Başkanlığı kazandı, 4 bin kişiye yemek verdiBaşkanlığı kazandı, 4 bin kişiye yemek verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.