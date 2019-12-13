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Adana’da kasaplara şok denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:08 | Son Güncelleme

Adana Kasaplar Odası, kasaplara şok denetim gerçekleştirdi.

Adana Kasaplar Odası, kasaplara şok denetim gerçekleştirdi. Kasaplar, etiketsiz sucuk sattıkları, önlüksüz çalıştıkları ve eldiven kullanmadıkları için uyarıldı.
Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur’un koordinesinde geçmiş yıllarda bazı kasaplarda ve işletmelerde taklit ve tağşişli ürünlerin çıkması üzerine, vatandaşların sağlığını koruma amacıyla kentteki kırmızı et ve beyaz et satan kasaplar denetlendi. Şok denetimlerin gerçekleştirildiği kasapların et reyonlarının yanı sıra soğuk hava depoları da incelendi.

Kasaplara uyarı
Vatandaşa sunulan et sucuklarının etiketsiz olması, çalışanların da önlük ve eldiven kullanmaması nedeniyle bazı kasaplara uyarılarda bulunuldu. Çoğu kasap dükkanının ise hijyen koşullarına uyması nedeniyle Başkan Yağmur, çalışanlara teşekkür etti.
Vatandaşların sağlığını ön planda tuttuklarını ve en sağlıklı eti tüketebilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Yağmur, “Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın talimatlarıyla Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüyle birlikte bizim periyodik olarak denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı et tüketmesi konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Adana’nın daha önce ismi lekelenmeye çalışıldı. Bununla ilgili ben Whatsapp ihbar hattı kurdurdum. Vatandaşlarımız da bize Whatsapp ihbar hattımızdan da ulaşabilir” diye konuştu.

Mühürsüz et yok
Denetim esnasında uygunsuzluk görülen yerler hakkında tutanak tutacaklarını ve o iş yerlerinin Adana Valiliğine bildirileceğini belirten Başkan Yağmur, “Et sucuğunda etiket olmak zorunda. Hangi firmanın yaptığı belli olmalı. Mühürsüz ete rastlanmadı. Hepsi mühürlü. Yabancı uyruklu vatandaşlarımızın kasap dükkanlarına da yetki verilirse eğer, denetim yapacağız. Adana’daki kayıtlı tüm esnafa ben kefilim. Hiçbir sorun çıkmaz Adana’da” ifadelerini kullandı.

35 bin liraya kadar ceza
Adana’da denetimlerin olduğu sürece at ve eşek eti olaylarıyla bir daha karşılaşılmayacağını belirten Murat Saruhan Yağmur, daha sonra şunları söyledi:
“Görevde olduğum sürece böyle şeylere müsaade etmeyeceğim. Öyle bir durum olursa gerekli idari cezaların en yükseğinde ceza verilecek ve iş yerini kapatıp önüne ‘Bu iş yeri hileli et satmıştır’ yazacağız. Cezalar ise 7 bin liradan 35 bin liraya kadar değişiyor ve hapis cezaları da mevcut.”

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