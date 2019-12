Adana’da kasaplara şok denetim

Adana Kasaplar Odası, kasaplara şok denetim gerçekleştirdi. Kasaplar, etiketsiz sucuk sattıkları, önlüksüz çalıştıkları ve eldiven kullanmadıkları için uyarıldı.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur’un koordinesinde geçmiş yıllarda bazı kasaplarda ve işletmelerde taklit ve tağşişli ürünlerin çıkması üzerine, vatandaşların sağlığını koruma amacıyla kentteki kırmızı et ve beyaz et satan kasaplar denetlendi. Şok denetimlerin gerçekleştirildiği kasapların et reyonlarının yanı sıra soğuk hava depoları da incelendi.

Kasaplara uyarı

Vatandaşa sunulan et sucuklarının etiketsiz olması, çalışanların da önlük ve eldiven kullanmaması nedeniyle bazı kasaplara uyarılarda bulunuldu. Çoğu kasap dükkanının ise hijyen koşullarına uyması nedeniyle Başkan Yağmur, çalışanlara teşekkür etti.

Vatandaşların sağlığını ön planda tuttuklarını ve en sağlıklı eti tüketebilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Yağmur, “Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın talimatlarıyla Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüyle birlikte bizim periyodik olarak denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı et tüketmesi konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Adana’nın daha önce ismi lekelenmeye çalışıldı. Bununla ilgili ben Whatsapp ihbar hattı kurdurdum. Vatandaşlarımız da bize Whatsapp ihbar hattımızdan da ulaşabilir” diye konuştu.