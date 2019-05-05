HABER

Adana'da katmerli tost ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

ADANA'da büfe işletmeciliği yapan Cengiz Alişan'ın (55) kaşar, bal ve Antep fıstığından yaptığı katmerli tost, ilgi görüyor.

Adana'da katmerli tost ilgi görüyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da büfe işletmeciliği yapan Cengiz Alişan'ın (55) kaşar, bal ve Antep fıstığından yaptığı katmerli tost, ilgi görüyor.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 4 yıl önce büfe açan Cengiz Alişan, yaptığı kendisine özgü tostlarıyla biliniyor. En büyük ilgiyi ise katmerli tost görüyor. 30 yıldır bu sektörde olduğunu belirten Cengiz Alişan, yenilik ve özgünlüğe çok önem verdiğini söyledi. Alişan, "Adana’da genellikle beni insanlar muzlu sütümle tanırlar. Ama bir de bize özgü olan tostlarımız var. Bunlardan en öne çıkanı ise katmerli tostumuz. Kendi icadımız olan bir tost. Deneyerek bulduk. Müşterilerimizden geri dönüşler çok iyi" dedi.
Katmerli tostun isminin ilk duyulduğunda akla Gaziantep’in geldiğini, ama Adanalıların bu tostun tadını çok sevdiğini vurgulayan Alişan, şöyle konuştu:
"İçinde kaşar, bal, Antep fıstığı var. Tanesini 10 TL’den günde yaklaşık 100 tane katmerli tost satıyorum. Muzlu süt ile müthiş bir ikili oldular. Tatlı niyetine yiyor insanlar. Akşamları yemeklerini yedikten sonra gelip burada tatlı niyetine katmerli tostu yiyorlar."
Katmerli tost yiyen Sima Özçelik (23) ise eskiden katmeri tatlı olarak yediğini ama şimdi artık tost olarak tükettiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Adana'da katmerli tost ilgi görüyorAdana'da katmerli tost ilgi görüyorAdana'da katmerli tost ilgi görüyorAdana'da katmerli tost ilgi görüyor

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Küçük Ayberk'ten mucize adımlarKüçük Ayberk'ten mucize adımlar
Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıBaca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

MHP’den nafaka teklifi!

3 ev tamamen yandı

3 ev tamamen yandı

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.