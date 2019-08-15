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Adana'da kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 03:54 | Son Güncelleme

Adana'da kavga: 3 yaralı

Adana'da çıkan kavgada 3 kişi satırla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda M.A. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A'nın 3 kişiyi satırla yaraladığı iddia edildi.

Polis ekipleri, kavga sonrası satırı Seyhan Baraj Gölü'ne attığı tespit edilen M.A'yı gözaltına aldı.

Satırla yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edilirken 1 kişi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.A Fatih Polis Merkezi'ne merkezine götürüldü.

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adana kavga satır

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