Adana'da kayıp liseli kız bulundu

Adana'da, 4 gün önce okuldan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan liseli genç kız, arkadaşının evinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde 3 Ocak'ta okulundan çıktıktan sonra evine dönmeyen 17 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Güler H'nin ailesi kızlarının bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendi.
Merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki eve giden aile, kızlarını alarak evlerine döndü.
Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan Gülay (40) ve Mehmet H. (45) çiftinin 17 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi kızı Güler H, 4 gün önce okulundan çıktıktan sonra evine dönmemişti.
Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri genç kızı bulmak için araştırma başlatmıştı.
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