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Adana'da kaza: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Adana'da kaza: 8 yaralı

Ali GÖKDAL- Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA) - ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Curabaz yönetimindeki 01 EKH 62 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sinan Curabaz ile birlikte aynı aileden Raziye, Murat, Sinan, Merve, Esila, Safa, Elif ve Poyraz Curabaz yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Sinan, Elif ve Poyraz Curabaz ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da kaza: 8 yaralıAdana'da kaza: 8 yaralı

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