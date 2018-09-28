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Adana'da 'kısa film' ödülleri dağıtıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

ADANA'da, 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, törenle dağıtıldı.  75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ödül törenin sunuculuğunu ünlü televizyoncu Oylum Talu yaptı.

Adana'da 'kısa film' ödülleri dağıtıldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, törenle dağıtıldı.
75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ödül törenin sunuculuğunu ünlü televizyoncu Oylum Talu yaptı. Törende ilk olarak 110 ülkeden 3 bin 111 başvurunun yapıldığı ve 45'inin ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri verildi. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler şöyle:
Kurmaca dalında en iyi film: Grandfather / Yönetmen: Amar Kaushik
Deneysel Dalda En İyi Film: If The World Spinned / Yönetmen: Leonardo Martinelli
Canlandırma Dalında En İyi Film: The Voice Over / Yönetmenler: Claudia Cortes Espejo, Lora D'Addazio, Mathilde Remy
Belgesel Dalda En İyi Film: Memorandum / Yönetmen: Jennifer Lara
Mansiyon Ödülü: Bitter Sea / Yönetmen: Fateme Ahmadi
EV ARKADAŞLARI ÖDÜL ALDI
9 filmin seçici kurul tarafından izlendiği Adana Kısa Film Yarışması'nda ödüle layık görülen Çukurova Üniversitesi öğrencileri Ümit Genç ve Kerem Sürmeli'nin ev arkadaşı olması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler:
Orhan Kemal Birincilik Ödülü: Yıkık Kentler Senfonisi / Yönetmen: Kerem Sürmeli
Yaşar Kemal İkincilik Ödülü: Sınıf / Yönetmen: Elif Parlak
Muzaffer İzgü Üçüncülük Ödülü: Taşköprü'yü Kim Yaptı / Yönetmen: Ümit Güç
ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
28 filmin seçici kurul tarafından izlendiği yarışmada ödüle layık görülen film ve yönetmenler:
En İyi Kurmaca Film: Her Şey Yolunda / Yönetmen: Metehan Şereflioğlu/Dokuz Eylül Üniversitesi
En İyi Deneysel Film: Cehman / Yönetmen: Müfit Güzel/Mersin Üniversitesi
En İyi Canlandırma Film: 3 Duvar / Yönetmen: Aysun Karaosman/Marmara Üniversitesi
En İyi Belgesel Film: Kurbağa Avcıları / Yönetmen: Batuhan Kurt/Dokuz Eylül Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Çalıkuşu / Yönetmen: Esra Yıldırım/Selçuk Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Giderayak / Yönetmen: Özgür Cem Aksoy/ Dokuz Eylül Üniversitesi

FOTOĞRAFLI

Adana'da 'kısa film' ödülleri dağıtıldıAdana'da 'kısa film' ödülleri dağıtıldıAdana'da 'kısa film' ödülleri dağıtıldıAdana'da 'kısa film' ödülleri dağıtıldı

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