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Adana'da 'kısa film' ödülleri dağıtıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

ADANA'da, 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, törenle dağıtıldı.  75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ödül törenin sunuculuğunu ünlü televizyoncu Oylum Talu yaptı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, törenle dağıtıldı.

75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ödül törenin sunuculuğunu ünlü televizyoncu Oylum Talu yaptı. Törende ilk olarak 110 ülkeden 3 bin 111 başvurunun yapıldığı ve 45'inin ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri verildi. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler şöyle:

Kurmaca dalında en iyi film: Grandfather / Yönetmen: Amar Kaushik

Deneysel Dalda En İyi Film: If The World Spinned / Yönetmen: Leonardo Martinelli

Canlandırma Dalında En İyi Film: The Voice Over / Yönetmenler: Claudia Cortes Espejo, Lora D'Addazio, Mathilde Remy

Belgesel Dalda En İyi Film: Memorandum / Yönetmen: Jennifer Lara

Mansiyon Ödülü: Bitter Sea / Yönetmen: Fateme Ahmadi

EV ARKADAŞLARI ÖDÜL ALDI

9 filmin seçici kurul tarafından izlendiği Adana Kısa Film Yarışması'nda ödüle layık görülen Çukurova Üniversitesi öğrencileri Ümit Genç ve Kerem Sürmeli'nin ev arkadaşı olması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler:

Orhan Kemal Birincilik Ödülü: Yıkık Kentler Senfonisi / Yönetmen: Kerem Sürmeli

Yaşar Kemal İkincilik Ödülü: Sınıf / Yönetmen: Elif Parlak

Muzaffer İzgü Üçüncülük Ödülü: Taşköprü'yü Kim Yaptı / Yönetmen: Ümit Güç

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

28 filmin seçici kurul tarafından izlendiği yarışmada ödüle layık görülen film ve yönetmenler:

En İyi Kurmaca Film: Her Şey Yolunda / Yönetmen: Metehan Şereflioğlu/Dokuz Eylül Üniversitesi

En İyi Deneysel Film: Cehman / Yönetmen: Müfit Güzel/Mersin Üniversitesi

En İyi Canlandırma Film: 3 Duvar / Yönetmen: Aysun Karaosman/Marmara Üniversitesi

En İyi Belgesel Film: Kurbağa Avcıları / Yönetmen: Batuhan Kurt/Dokuz Eylül Üniversitesi

Jüri Özel Ödülü: Çalıkuşu / Yönetmen: Esra Yıldırım/Selçuk Üniversitesi

Jüri Özel Ödülü: Giderayak / Yönetmen: Özgür Cem Aksoy/ Dokuz Eylül Üniversitesi

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