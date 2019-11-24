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Adana'da kivi hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

ADANA'nın Feke ilçesinde yetiştirilen 'yeşil altın' olarak tabir edilen kivi hasadına başlandı.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde yetiştirilen 'yeşil altın' olarak tabir edilen kivi hasadına başlandı. 15 yıl önce ekimine başlanan kiviyi pazarlamada zorlandıklarını belirten çiftçiler, ürünlerinin kalitesinin oldukça iyi olduğunu belirtti.
Feke ilçesinin mikroiklim özelliği taşıyan Yeşildüşmüş Mahallesi'nde çiftçiler, 110 dönüme ekimini yaptıkları kivileri hasat etti. Benzer iklim özelliklerine sahip Dürelli, Bahçeler ve Belenköy mahallelerinin de belirli bölgesinde kivi yetiştirildi. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla alanda üretimi yaygınlaşan kivi, çiftçilere önemli gelir sağlıyor.
Feke İlçe Tarım Müdürü Hakkı Sarıoğlan, yaklaşık 15 yıl önce bir çiftçi tarafından ekilen kivinin verimli olduğunu görünce çalışma başlattıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kivi fidesi talebinde bulunduk, çiftçilerimize eğitim verdikten sonra fideleri toprakla buluşturduk. Kivi çardağı yapımı için yüzde 70'i hibe olmak üzere malzeme desteği verdik. Üretilen kivi kalite olarak çok değerli. Sadece pazarlama sıkıntımız var. Feke için bulunmaz bir nimet. Bahçede kilosu 3 ile 4 lira arasında gidiyor" dedi.
Sarıdoğan, yıllık ortalama dönüm başına 3 ton verim alındığını sözlerine ekledi.

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