Adana'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kızı istismara uğrayan Murat G, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kronik karaciğer ve şeker hastası olduğunu belirtti.

Bu sırada oyuna katılmak istediğini belirten komşusu M.A.Ö (45) kız çocuğunu bodrum katına götürerek burada cinsel istismarda bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 8 yaşındaki M.M.G, saklanmak için bir apartmanın merdiven boşluğuna girdi.

Son zamanlarda kızının davranışlarında değişiklikler fark ettiğini ifade eden Murat G, "Kızımın hastalığını bilen mahalle sakinleri onu el üstünde tutarlar. Kızım korkan ya da çekinen bir yapıya sahip değildi. Ancak son zamanlarda tedirgin davranışlar sergilemeye başladı. Uykusunda sayıklamaya başladı. Yastığını düzeltmek istesek irkilerek kalkıyordu. Değişiklikleri gördüm eşime de söyledim. Ancak biz hastalığından kaynaklanıyor zannettik." dedi.

-"Bodrumda kızıma istismarda bulunmuş"

Çocuğunun olay günü arkadaşlarıyla saklambaç oynadığını ifade eden Murat G, şöyle devam etti:

"Şüphelinin oğlunun da aralarında bulunduğu çocuklar saklambaç oynuyorlarmış. O şahıs 'Bende sizinle oynayacağım' diyerek oyuna dahil olmuş. Kızım apartmanda saklanırken alıp bodrumun sığınak bölümüne götürmüş. Bodrumda kızıma istismarda bulunmuş. Bu sırada şahs saklambaç oynayan oğlu bağırınca, 'görünürüm' endişesiyle korkmuş. Bu durumu fırsat bilen kızımda elinden ağlayarak kaçmış." dedi.

Olay öncesi başka bir sorun nedeniyle şüpheliyle tartıştıklarını anlatan Murat G, şunları kaydetti: