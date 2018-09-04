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Adana'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 04:40 | Son Güncelleme

Merkez Yüreğir ilçesinde saklambaç oynayan 8 yaşındaki kız çocuğuna bir apartmanın bodrum katında cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen kişi tutuklandı

Adana'da arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 8 yaşındaki kız çocuğuna, bir apartmanın bodrum katında cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 8 yaşındaki M.M.G, saklanmak için bir apartmanın merdiven boşluğuna girdi.

Bu sırada oyuna katılmak istediğini belirten komşusu M.A.Ö (45) kız çocuğunu bodrum katına götürerek burada cinsel istismarda bulundu.

Diğer çocukların bağırma seslerini duyan M.A.Ö'nün paniklemesinden faydalanan M.M.G ağlayarak şüphelinin elinden kaçtı.

Çocuğun yaşadığı olayı yakınlarına anlatması üzerine M.M.G'nin yakınları polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken mahalle sakinleri, M.A.Ö'nün evinin camlarını kırarak tepki gösterdi.

Yapılan soruşturmanın ardından şüpheli M.A.Ö sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kızı istismara uğrayan Murat G, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kronik karaciğer ve şeker hastası olduğunu belirtti.

Son zamanlarda kızının davranışlarında değişiklikler fark ettiğini ifade eden Murat G, "Kızımın hastalığını bilen mahalle sakinleri onu el üstünde tutarlar. Kızım korkan ya da çekinen bir yapıya sahip değildi. Ancak son zamanlarda tedirgin davranışlar sergilemeye başladı. Uykusunda sayıklamaya başladı. Yastığını düzeltmek istesek irkilerek kalkıyordu. Değişiklikleri gördüm eşime de söyledim. Ancak biz hastalığından kaynaklanıyor zannettik." dedi.

-"Bodrumda kızıma istismarda bulunmuş"

Çocuğunun olay günü arkadaşlarıyla saklambaç oynadığını ifade eden Murat G, şöyle devam etti:

"Şüphelinin oğlunun da aralarında bulunduğu çocuklar saklambaç oynuyorlarmış. O şahıs 'Bende sizinle oynayacağım' diyerek oyuna dahil olmuş. Kızım apartmanda saklanırken alıp bodrumun sığınak bölümüne götürmüş. Bodrumda kızıma istismarda bulunmuş. Bu sırada şahs saklambaç oynayan oğlu bağırınca, 'görünürüm' endişesiyle korkmuş. Bu durumu fırsat bilen kızımda elinden ağlayarak kaçmış." dedi.

Olay öncesi başka bir sorun nedeniyle şüpheliyle tartıştıklarını anlatan Murat G, şunları kaydetti:

"Tartıştığımızı gören kızım yaşadığı olayı mahalledeki bir ablasına oda bizim hanıma anlatınca istismar ortaya çıktı. Kızım daha önce aynı kişi tarafından istismara uğramış. Ancak biz adama zarar veririz ve 'babasız kalırım' korkusuyla bir şey söylememiş. Olayı öğrenince durumu polise bildirdik. Çocuk Şube Müdürlüğüne gittik.Hastaneden raporları aldık. Psikolog nezaretinde savcı tarafından ifadesi alındı. Olay şahit olan 3 çocuk daha var. Yapan kişi soruşturma kapsamında tutuklandı."

Şüphelinin aynı mahallede 2 çocuğa daha istismarda bulunduğu iddia edildi.

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adana cinsel istismar iddiası

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