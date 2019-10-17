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Adana'da komşu aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Adana'da komşu aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Belediyeevleri Mahallesi'nde Kadir Yavuz ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu İzzet B. arasında sokakta kavga çıktı.

Karşılıklı silahların kullanıldığı kavgada Kadir Yavuz, İzzet B. Seçil Ö, Seda Y. ile yoldan geçen Turgay S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheliler Resul Y. ve Deniz K'yi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

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1 ölü 4 yaralı adana aile Silahlı kavga

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