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Adana’da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

Adana’da bir apartmanın 3.

Adana’da bir apartmanın 3. katında elektrikli sobadan çıktığı ileri sürülen yangında mahsur kalan 4 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaşlı bir adam hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesindeki bir apartmanın 3. katında çocuklar oyun oynarken çocuk odasında birden yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sardı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Bu arada, yangın üst katlara da sıçramaya başladı. Evde de 4’ü çocuk 1’i yaşlı adam olmak üzere 5 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale edip bir taraftan da mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklara ve yaşlı adama sağlık görevlileri müdahale etti. Yaşlı adam dumandan fazla etkilendiği için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuklar ise tedavinin ardından annelerine verildi. Yangında üst kattaki komşularda etkilenerek gözyaşlarını tutamadı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünde evdeki bütün eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangının çocukların odasındaki elektrikli sobadan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

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