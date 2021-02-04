YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Adana'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

04.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 38 yaşında hayatını kaybeden doktor Mehmet Ertane için çalıştığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.

Yaklaşık 2 ay önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle dün görevli olduğu hastanede hayatını kaybeden Ertane'nin naaşı, cenaze aracı içerisinde başhekimlik binası önüne getirildi.

Buradaki törene Ertane'nin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar katıldı.

Törende konuşan Ertane'nin mesai arkadaşı doktor Mehmet Tunç, meslektaşıyla asistan olarak göreve başladıklarını söyledi.

Birlikte çalıştıkları sürede Ertane'yi kendisine örnek aldığını belirten Tunç, "Çalıştığı bütün kurumlarda, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile tüm çalışma arkadaşlarının sevgi ve saygısını kazandı." dedi.

Ertane'nin öz geçmişini okuyan Tunç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birlikte çalıştığımız süre boyunca benim için bir dost ve birlikte çalıştığı arkadaşları için bir ağabeydi. Salgın sürecinde en ön saflarda verdiğimiz bu zorlu mücadele sırasında 28 Kasım 2020'de semptomların artmasına rağmen nöbetine devam etti. 30 Kasım'da şikayetlerinin artması üzerine yapılan tetkiklerde kendisine Kovid-19 tanısı konuldu. Değerli meslektaşımız, kardeşimiz, 2 aydan uzun süredir Kovid-19 ile verdiği mücadeleyi dün kaybederek görev şehidi oldu. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun."

Adana İl Sağlık Müdürü Nacar da Ertane'nin ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı diledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çetinkünar da mesai arkadaşlarını kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını aktardı.

Törenin ardından Ertane'nin cenazesi, defnedilmek üzere Ceyhan ilçesine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı

Adana Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:58
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:30

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Akşam Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Şadiye Cemil Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Kadınlar üretiyor kazanıyor

Kadınlar üretiyor kazanıyor

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Çalıştığı hastanede ailesinden 2 kişiyi koronavirüsten kaybetti

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Çalıştığı hastanede ailesinden 2 kişiyi koronavirüsten kaybetti

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da çadırlarda yaşayan tarım işçisi ailelerin çocuklarına ücretsiz tıraş hizmeti

Adana'da çadırlarda yaşayan tarım işçisi ailelerin çocuklarına ücretsiz tıraş hizmeti

Adana'da çadırlarda yaşayan tarım işçisi ailelerin çocuklarına ücretsiz tıraş hizmeti

Adana'da çadırlarda yaşayan tarım işçisi ailelerin çocuklarına ücretsiz tıraş hizmeti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.