Adana'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 38 yaşında hayatını kaybeden doktor Mehmet Ertane için çalıştığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.

Yaklaşık 2 ay önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle dün görevli olduğu hastanede hayatını kaybeden Ertane'nin naaşı, cenaze aracı içerisinde başhekimlik binası önüne getirildi.

Buradaki törene Ertane'nin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar katıldı.

Törende konuşan Ertane'nin mesai arkadaşı doktor Mehmet Tunç, meslektaşıyla asistan olarak göreve başladıklarını söyledi.

Birlikte çalıştıkları sürede Ertane'yi kendisine örnek aldığını belirten Tunç, "Çalıştığı bütün kurumlarda, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile tüm çalışma arkadaşlarının sevgi ve saygısını kazandı." dedi.

Ertane'nin öz geçmişini okuyan Tunç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birlikte çalıştığımız süre boyunca benim için bir dost ve birlikte çalıştığı arkadaşları için bir ağabeydi. Salgın sürecinde en ön saflarda verdiğimiz bu zorlu mücadele sırasında 28 Kasım 2020'de semptomların artmasına rağmen nöbetine devam etti. 30 Kasım'da şikayetlerinin artması üzerine yapılan tetkiklerde kendisine Kovid-19 tanısı konuldu. Değerli meslektaşımız, kardeşimiz, 2 aydan uzun süredir Kovid-19 ile verdiği mücadeleyi dün kaybederek görev şehidi oldu. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun."

Adana İl Sağlık Müdürü Nacar da Ertane'nin ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı diledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çetinkünar da mesai arkadaşlarını kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını aktardı.

Törenin ardından Ertane'nin cenazesi, defnedilmek üzere Ceyhan ilçesine gönderildi.

