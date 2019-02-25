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Adana'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

Adana Devlet Tiyatrosu "Parkta Güzel Bir Gün" oyununu sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), bu hafta perdelerini Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu için açacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na ait, Kieran Lynn'in kaleme aldığı, Yeşim Gökçe'nin çevirdiği, Meltem Baytok'un sahneye koyduğu tek perdelik oyun, 26 Şubat-02 Mart tarihleri arasında sahnelenecek.

Parkta güzel bir gün geçirirken aralarına çekilen sınırla, ilişkilerini ve özgürlüklerini sorgulamaya başlayan çiftin hikayesini konu alan, dekor ve kostüm tasarımı Emre Satı'ya, ışık tasarımı İzzettin Biçer'e, müzikleri Fırat Akarcalı'ya ait oyunda, Ömer Eryiğit, Gonca Eryiğit ve Uğur Çınar rol alıyor.

Oyun, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü saat 20.00, cumartesi günü ise saat 15.00 ve 20.00'de seyirci ile buluşacak.

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