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Adana'da kural ihlaline drone tespitli ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

Kentte drone ile yapılan uygulamada trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen sürücülere ceza yazıldı

Adana'da drone ile gerçekleştirilen uygulamada trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde drone ile uygulama yaptı.

Ekipler, kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri ve kask takmayan sürücüleri drone ile tespit ederek uygulama noktasında durdurdu.

Uygulama boyunca trafik kurallarına uymayan 32 sürücüye toplam 5 bin 235 lira ceza kesildi.

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