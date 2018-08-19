Adana'da Kurban Bayramı öncesi 'huzur' uygulaması

Akif ÖZDEMİR-Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi 2 bin 120 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Kent genelinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla Kurban Bayramı öncesinde 'Huzur ve Güven Uygulaması-10' adı altında gerçekleştirilen denetimlere, 255 polis ekibi katıldı. Uygulamada havadan helikopter desteği verilirken, eğitimli 4 köpek de yer aldı.

2 BİN 120 PERSONEL YER ALDI

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yönettiği uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinden, Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinden 2 bin 120 polis katıldı. Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleşen uygulamada 5 bin 83 araç sorgulandı. 15 araç trafikten men edilip, 96 araca farklı sebeplerden 71 bin 200 lira para cezası kesildi. Uygulamada 16 bin 230 şahsın GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. 72 kişiye ise adli ve idari ceza uygulandı. Yapılan idari işlemler sonucu 79 bin 920 TL para cezası ve 27 işyerine idari ceza kesildi.