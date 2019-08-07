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Adana'da kurban pazarları hareketlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

ADANA'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarının hareketlendiğini söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Fiyatlar geçen seneyle birbirine yakın sayılır.

Adana'da kurban pazarları hareketlendi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarının hareketlendiğini söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Fiyatlar geçen seneyle birbirine yakın sayılır. Satıcıların endişelenmesine gerek yok çünkü satışlar yakında hızlanacaktır" dedi.
Merkez Çukurova ilçesindeki kurbanlık pazarında incelemelerde bulunan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, fiyatların 2018 yılına nazaran büyük bir artış göstermediğini söyledi. Kurbanlıkların kilogram fiyatının 26 TL olarak açıklandığını ama pazarda 24-25 TL’ye kadar düştüğünü kaydeden Köse, "Satışlar şu an için durgun olabilir. Ama satıcılarımızın endişelenmesine gerek yok. Adana gibi kalabalık bir kentte neredeyse tüm hayvanlarını satabileceklerini düşünüyorum. İnsanlar genelde bayramdan bir gün önce kurbanlıklarını satın alıyorlar" diye konuştu. 20 yıldır kurbanlık satışı yaptığını söyleyen Mahmut Demir (35) ise yurt dışına ihracat yapılmasından dolayı fiyatların biraz yükseldiğini, ortalama bir kurbanlığın 1200 TL’den alıcı bulduğunu belirtti.

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Adana'da kurban pazarları hareketlendiAdana'da kurban pazarları hareketlendiAdana'da kurban pazarları hareketlendiAdana'da kurban pazarları hareketlendi

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