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Adana'da kuryenin motosikletinden yemek çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 22:35 | Son Güncelleme

Adana'da kuryenin motosikletinden yemek çalındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde kuryenin motosikletinden müşterisine götürdüğü yemeklerin çalınması kameralar tarafından kaydedildi.

Bülent Angın Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen kurye, bir yemek şirketi tarafından kendisine teslim edilen siparişleri müşterilere dağıtmak üzere yola çıktı.

Bir süre sonra ilk müşterisine yemeği teslim etmek üzere motosikletini park eden kuryenin yanına plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç durdu.

Kuryenin motosikletin yanından ayrıldığını gören şüpheliler, sepette bulunan yemekleri alarak bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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adana güvenlik kamerası hırsızlık kurye

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