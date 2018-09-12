Adana'da 'Lezzet Festivali' heyecanı

Sude UÇAROĞLU-ADANA,(DHA) ADANA 2'nci Lezzet Festivali' bu yıl, 'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla 12 -14 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta düzenlenecek. Festivalin tanıtımı ile ilgili düzenlenen toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Burada konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kente yakışır bir lezzet festival yapılacağını söyledi. Herkesi festivale davet ettiklerini söyleyen Demirtaş, Bu yılda festival süresince yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlayacağız. Konuklarımıza Adana insanının misafirperverliğini, cana yakınlığını, sıcakkanlılığını göstereceğiz. Bizler Adana'yı her alanda çekim merkezine dönüştürmek kentimizi ulusal ve uluslararası düzeyde marka şehir hedefine ulaştırmak için çalışıyoruz. Adana'yı festivaller şehri haline getireceğiz. Çinli konuklarımızı festivalimize davet ettik. Festival süresince misafirlerimizi kentimizde ağırlayacağız dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Festivaller Adana için çok güzel tanıtım vesilesi oluyor. Adana mutfağını tanıtmak gerekirken aslında Türk mutfağını tanıtmak gerektiğine inanıyorum. O kadar fazla çeşit zenginliğimiz var ki sunmakta zorluk çekiyoruz diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival 2 Michelin yıldızlı ünlü Belçikalı şef Alexandre Dionisio gibi uluslararası yıldız isimlerin ve ünlü ulusal şeflerin katılımıyla 3 gün boyunca Adana'da bir gastronomi şöleni yaşatacak.
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