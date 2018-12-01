HABER

Adana'da lise müdürü lojmanda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 00:12 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, lise müdürü Fahri Durmuş (58), kaldığı lojmanda ölü bulundu.

Adana'da lise müdürü lojmanda ölü bulundu

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, lise müdürü Fahri Durmuş (58), kaldığı lojmanda ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde İbrahim Mete Bulvarı üzerindeki Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin lojmanında meydana geldi. Lise Müdürü Fahri Durmuş, iddiaya göre okulun bahçesindeki lojmandan dışarı çıkarak, çevredekilerden 112 Acil'i aramalarını istedikten sonra tekrar içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Durmuş'u lojmanda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyup, okula gelen Durmuş'un yakınları ve meslektaşları, gözyaşlarına boğuldu. Durmuş'un cenazesi, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Durmuş'un geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da lise müdürü lojmanda ölü bulunduAdana'da lise müdürü lojmanda ölü bulunduAdana'da lise müdürü lojmanda ölü bulunduAdana'da lise müdürü lojmanda ölü bulundu

PARTNEREn ucuz akıllı telefonlar! Bu fiyatlar sizi şaşırtacakEn ucuz akıllı telefonlar! Bu fiyatlar sizi şaşırtacak
Kocaeli'de kırtasiyecilik yapan kişi intihar ettiKocaeli'de kırtasiyecilik yapan kişi intihar etti
TIR'ın dorsesinden 5 bin paket kaçak sigara, iç çamaşırından esrar çıktıTIR'ın dorsesinden 5 bin paket kaçak sigara, iç çamaşırından esrar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia: Prens Selman terk etti!

Bomba iddia: Prens Selman terk etti!

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Ufak Tefek Cinayetler'in final tarihi belli oldu

Ufak Tefek Cinayetler'in final tarihi belli oldu

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.