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Adana’da makaron operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Adana’da piyasa değeri 50 bin lira olan makaron, sigara kağıdı ve içi tütün ile doldurulmuş sigara ile tütün ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, merkez Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı.Aramada, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan TAPDK bandrolsüz, 2 milyon 332 bin 600 adet boş makaron, TAPDK bandrolsüz 23 kutu sigara kağıdı, 16 kilo tütün ve 6 bin 20 adet içi tütün ile doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana’da makaron operasyonu

Adana’da piyasa değeri 50 bin lira olan makaron, sigara kağıdı ve içi tütün ile doldurulmuş sigara ile tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, merkez Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı.
Aramada, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan TAPDK bandrolsüz, 2 milyon 332 bin 600 adet boş makaron, TAPDK bandrolsüz 23 kutu sigara kağıdı, 16 kilo tütün ve 6 bin 20 adet içi tütün ile doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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