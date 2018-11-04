Adana'da, Seyhan Baraj Gölü kıyısında vatandaşların kebap keyfi yapabilecekleri "Mangal Park" piknik alanının açılışı gerçekleşildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılışta yaptığı konuşmada, Adana'nın en güzel yerlerini ticarileştirmeden, ücretsiz kullanım imkanıyla vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.
Mangal Park'ın kurulduğu yerin Adana'nın en güzel ve nadide noktası olduğunu ifade eden Sözlü, parkın, vatandaşların piknik ve mangal yapmalarına imkan sağlamak amacıyla kurulduğunu anlattı.
Burayı daha da büyüterek vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini belirten Sözlü, parkın hayırlı olmasını diledi.
- 16 dönümlük alanda kuruldu
Konuşmanın ardından, Menekşe Mahallesi yakınlarındaki 16 dönümlük alanda kurulan "Mangal Park" kurdele kesilerek açıldı.
"Dikkat, dumanlı hava sahası" yazılı afişlerin bulunduğu parkta vatandaşlar mangal keyfi yaptı.
Sultan Yavuzaslan, alanın çok güzel olduğunu belirterek, ailesiyle mangal için geldiklerini söyledi.
Cennet Demir de parkın manzarasının muazzam olduğunu dile getirerek kentin, herkesin aynı ortamda huzurlu bir şekilde mangal yapabileceği güzel bir park kazandığını ifade etti.
Açılışta ayrıca, flyboard ve motorlu paraşüt gösterisi de düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
Meclis'teki konuşması olay yaratmıştı! Cihangir İslam'dan yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı
Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum