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Adana'da "Mangal Park" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

Kebabı tescilli olan Adana'da vatandaşların rahatça mangal yakabilmesi için Seyhan Baraj Gölü kıyısında yapılan park hizmete girdi - "Dikkat, dumanlı hava sahası" yazılı afişlerin bulunduğu parkta vatandaşlar yanlarında getirdikleri mangallarla hafta sonu keyfi yaptı

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü kıyısında vatandaşların kebap keyfi yapabilecekleri "Mangal Park" piknik alanının açılışı gerçekleşildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılışta yaptığı konuşmada, Adana'nın en güzel yerlerini ticarileştirmeden, ücretsiz kullanım imkanıyla vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Mangal Park'ın kurulduğu yerin Adana'nın en güzel ve nadide noktası olduğunu ifade eden Sözlü, parkın, vatandaşların piknik ve mangal yapmalarına imkan sağlamak amacıyla kurulduğunu anlattı.

Burayı daha da büyüterek vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini belirten Sözlü, parkın hayırlı olmasını diledi.

- 16 dönümlük alanda kuruldu

Konuşmanın ardından, Menekşe Mahallesi yakınlarındaki 16 dönümlük alanda kurulan "Mangal Park" kurdele kesilerek açıldı.

"Dikkat, dumanlı hava sahası" yazılı afişlerin bulunduğu parkta vatandaşlar mangal keyfi yaptı.

Sultan Yavuzaslan, alanın çok güzel olduğunu belirterek, ailesiyle mangal için geldiklerini söyledi.

Cennet Demir de parkın manzarasının muazzam olduğunu dile getirerek kentin, herkesin aynı ortamda huzurlu bir şekilde mangal yapabileceği güzel bir park kazandığını ifade etti.

Açılışta ayrıca, flyboard ve motorlu paraşüt gösterisi de düzenlendi.

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adana Adana Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Sözlü "Mangal Park"

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