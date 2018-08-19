Adana'da marangozhanede yangın

Adana'da, üç katlı binanın alt katındaki marangozhanede çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken üst katlardaki evlerde ve bir barakada hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde, 3 katlı binanın alt katındaki marangozhanede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İş yerindeki ahşap malzemeler ve çevredeki ağaçlar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, üs katlara ve avludaki barakaya sıçradı. Bu sırada devriye görevi yapan ve yangını fark eden bekçiler, merdiven yardımıyla binanın üst katlarına çıkarak evleri kontrol etti.
Evde iki kişinin olduğunu fark eden bekçiler, vatandaşları bulundukları yerden çıkartarak yine merdivenlerden aşağı indirdi. İki kişinin yangından etkilenmediği öğrenildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını, binayı tamamen sarmadan ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma sürüyor.
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